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Firari çete lideri İzmir'de yakalandı

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İzmir polisinin düzenlendiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan organize suç çetesi lideri kıskıvrak yakalandı.

İzmir polisinin düzenlendiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan organize suç çetesi lideri kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında il genelinde bir organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirmiş, çete üyeleri gözaltına alınırken firari çete liderini aramaya yönelik çalışmalarını sürdürmüştü. Organize suç örgütünün firari lideri E.B.'nin kullandığı otomobilin dün İzmir'de olduğunu belirleyen ekipler adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli kıskıvrak yakalanırken üzerinden bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Organize suç örgütü lideri E.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü operasyon İzmir Polisiye Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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