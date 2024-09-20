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Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 14 Yaralı

Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 14 Yaralı
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Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, kazada 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Fındık işçileri dönüş yolunda kaza yaptı: 14 yaralı

SİVAS - Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi üç yol kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Diyarbakır'a giden fındık işçilerini taşıyan 21 TJ 349 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsü T.A.'nın hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa

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