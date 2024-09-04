Fındık hasadı dönüşü facia: Minibüs devrildi, 26 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Kaza, Niksar-Ünye karayolu Horozköprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ordu'dan fındık hasadından dönen fındık işçilerini Şanlıurfa'ya götüren Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları kurtardı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.