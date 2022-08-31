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Fındık çalarken suçüstü yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Fındık çalarken suçüstü yakalandılar

Kandıra'da çuvallanmış halde bahçede duran 1 ton fındığı çalmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kandıra'da çuvallanmış halde bahçede duran 1 ton fındığı çalmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kandıra'da 30 Ağustos Salı günü sabah saat 07: 00 sıralarında devriye gezen jandarma ekipleri, fındık bahçesinde 3 kişinin kamyonete çuvallar ile fındık yüklediğini fark etti. Yapılan kontrollerde yaklaşık 50 bin TL değerindeki 1 ton fındığın E.B. isimli şahsa ait olduğu ve 3 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Ele geçirilen fındıklar tarla sahibine teslim edilirken olayla ilgili E. T. (16), S.Ü. (17) ve E.Ü. (17) gözaltına alındı. 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken olayda kullanılan kamyonete el konularak 15 gün trafikten men cezası verildi.

Araç sahibine ise 4 bin 307 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kandıra 3. Sayfa Haberler

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