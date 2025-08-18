Fındık Bahçesinde Yorgun Mermi İle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken sırtına yorgun mermi isabet eden 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada sırtına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Olay, ilçenin Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte fındık toplayan O.H. (15) isimli çocuk bir anda yere yığıldı. Çocuğun sırtından kan geldiğini gören ailesi, kendi imkanları ile çocuğu Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde, sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.