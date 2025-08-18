Fındık Bahçesinde Yorgun Mermi İle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada sırtına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Olay, ilçenin Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte fındık toplayan O.H. (15) isimli çocuk bir anda yere yığıldı. Çocuğun sırtından kan geldiğini gören ailesi, kendi imkanları ile çocuğu Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde, sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU