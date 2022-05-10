Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı - Haberler

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Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Karamusa Mahallesi'nde geçen Filyos nehrinin balçığında mahsur kalan inek için itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Karamusa Mahallesi'nde geçen Filyos nehrinin balçığında mahsur kalan inek için itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

İlçede toplu konutlarını bulunduğu mevkide olan Filyos nehri kenarında gezdiği esnada çamura saplanan ineği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler mahsur kalan ineği çamur balçığından kurtarmak için operasyon başlattı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla balçığa saplanan inek saatler süren çalışma sonucu çıkarılarak sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, İtfaiye, Filyos, İnek, 3. Sayfa, Haberler

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