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Film sahnesi gerçek oldu, deney yapan öğrenciler yaralandı

Film sahnesi gerçek oldu, deney yapan öğrenciler yaralandı
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Niğde'de bir okulda ders sırasında yapılan deneyde 8 öğrenci üzerlerine sıçrayan sülfürik asit ve çinko karışımından yaralandı.

Niğde'de bir okulda ders sırasında yapılan deneyde 8 öğrenci üzerlerine sıçrayan sülfürik asit ve çinko karışımından yaralandı.

Olay, Niğde Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımının öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu yaşanan kazada; E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y. D. (14), E.K. (14) ve B. E.K. (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde 1. derecede yanık oluştu. Durumun ihbar edilmesinin ardından okula sevk edilen sağlık ekipleri öğrencileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Yaşanan kaza sonrası öğrencileri hastanede ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, çocukların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken yaşanan olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hastane 3-sayfa

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