Film sahnelerini aratmayan olay: Kurşun yağdırıp imam nikahlı eşini kaçırdılar - Haberler

İmam nikahlı eşiyle Bitlis'ten İstanbul'a giderken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kullandıkları otomobile ateş açılan çift kazaya karıştı. Kaza yapan aracın içerisinde bulunan kadın ise, imam nikahlı eşi darp edildikten sonra kuzeni ve yanındaki kişi tarafından kaçırıldı. Adeta film sahnelerini aratmayacak olaya ilişkin şüphelileri yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Akyazı geçişinde kaza ihbarı alınması sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce başına darbe alarak yaralanan O.D.'nin, silahlı saldırı neticesinde kaza yaptığını ve darp edildiğini söylemesi üzerine ifadesine başvuruldu. Alınan ifade doğrultusunda O.D., imam nikahlı eşi H.B. ile Bitlis'ten İstanbul'a gitmek için yola çıktığını, aracının Sivas'ta kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulduğunu ve eşi için kayıp ilanı verildiğini aktardı. Sivas'taki işlemleri sonrasında yollarına devam eden ikili, otoyolun Akyazı kesiminde H.B'.nin kuzeni K.Ş. ve yanındaki kişi tarafından araçlarına ateş edilerek kaza yaptırıldığının ve daha sonrasında darp edilerek eşi H.B.'nin zorla alıkonularak kaçırıldığını iddia etti. Şüphelilerin İstanbul istikametine doğru kaçtıklarını belirten O.D.'nin şikayetçi olmasının ardından konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Şüphelilerin İstanbul'a gittiğini değerlendiren ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa