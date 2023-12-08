Filistinliler Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde cuma namazını kıldı. Müslümanlar, İsrail tarafından getirilen güvenlik önlemleri ve kısıtlamalara rağmen Mescid-i Aksa ve çevresinde ibadetlerini yerine getirdi.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde cuma namazını kıldı.

Gazze Şeridi ve İsrail'deki çatışmaların 63'üncü gününde Müslümanlar 9'uncu cuma namazını kıldı. Filistinliler, cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Müslümanlar, İsrail tarafından getirilen geniş güvenlik önlemleri ve kısıtlamalara rağmen Mescid-i Aksa ve çevresinde ibadetlerini yerine getirdi.

Kudüs sokaklarında tomalar devriye gezerken, İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Müslümanlara gaz bombası ile müdahale etti. - KUDÜS