İsrail, Cibaliye kampını vurdu: En az 100 ölü

Filistinli yerel kaynaklar, İsrail tarafından Cibaliye mülteci kampına saldırı gerçekleştirildiğini ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistinli yerel kaynaklar, İsrail tarafından Cibaliye mülteci kampına saldırı gerçekleştirildiğini ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ve Hamas arasında insani aranın dün sabah saatlerinde son bulmasının ardından İsrail, Gazze saldırılarına devam ediyor. Filistinli yerel kaynaklar, İsrail tarafından Cibaliye mülteci kampına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye mülteci kampında bir binanın hedef alınması ile gerçekleştirilen saldırıda aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Enkazda kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.

İnsani aranın ardından can kaybı 193'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, insani aranın son ermesinden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 193'e yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda yaralananların sayısının ise 652 olduğu aktarıldı.

7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 15 bin 207

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 15 bin 207'ye yaralı sayısının ise 40 bin 652'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE