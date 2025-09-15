Haberler

Filistinli Fotoğrafçı Hava Saldırısından Kıl Payı Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli fotoğrafçı Ahmed Suleiman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısını görüntülemeye çalışırken ölümden döndü. Hava saldırısı sırasında sığınmak için girdiği binanın vurulması sonucu son anda kurtuldu.

Filistinli fotoğrafçı Ahmed Suleiman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısını görüntülemeye çalıştığı sırada ölümden döndü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistinli fotoğrafçı Ahmed Suleiman, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Nasr Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısını görüntülemeye çalıştığı sırada ölümden döndü. İsrail saldırısını görüntülemek üzere bir binaya sığınan Suleiman, İsrail füzesinin binayı vurması ile etrafa saçılan şarapnel ve enkaz parçalarından son anda kurtuldu. Suleiman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.