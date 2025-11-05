Haberler

Filistin Yönetimi: Batı Şeria'da Ekim Ayında 2 Bin 350 Saldırı Gerçekleşti

Filistin Yönetimi, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayında Filistinlilere yönelik 2 bin 350 saldırı yapıldığını açıkladı. Raporda, saldırıların çoğunun Ramallah, Nablus ve El Halil bölgelerinde gerçekleştiği belirtildi.

Batı Şeria'yı yöneten Filistin Yönetimi'ne bağlı Sömürgeleştirme ve Duvar Direnişi Komisyonu (CRRC), "İşgal İhlalleri ve Sömürgeci Genişleme Önlemleri" başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayında Filistinlilere yönelik 2 bin 350 saldırı gerçekleştirdi. İsrail güçleri doğrudan fiziksel saldırılar, evlerin yıkılması ve zeytin ağaçlarının sökülmesi de dahil olmak üzere bin 584 saldırı düzenledi, saldırıların çoğu Ramallah (542), Nablus (412) ve El Halil'de (401) gerçekleştirildi. Yahudi yerleşimciler tarafından ise Filistinlilere yönelik 766 saldırı düzenlendi. En çok Ramallah (195), Nablus (179) ve El Halil'de (126) gerçekleştirilen yerleşimci saldırılarının zirveye ulaştığı vurgulandı. Zeytin toplayan Filistinlilerin saldırıların en büyük hedeflerinden biri olduğu belirtildi. Raporda, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşim yerlerinin, "toprakların yerli halkını yerinden etmeyi ve tamamen ırkçı bir sömürge rejimi uygulamayı amaçlayan organize bir strateji" kapsamında genişletildiği vurgulandı. Yahudi yerleşimcilerin şiddet olayları sırasında ekim ayından bu yana El Halil ve Nablus'ta 7 (yasa dışı) yerleşim karakolu kurmaya çalıştığı ifade edildi. - RAMALLAH

