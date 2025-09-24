Haberler

Filistin'e Destek Mitinginde Şaşırtan Olay: Çatıya Çıkan Şahıs Soyundu ve Para Saçtı

Güncelleme:
İstanbul'da CHP'nin düzenlediği Filistin'e Destek Mitingi'nde bir şahıs, çatıya çıkarak soyunup etrafa para saçtı. Polis müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.

İstanbul'da CHP tarafından düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi sırasında bir şahıs, tek katlı yapının çatısına çıkıp soyunarak etrafa para saçmaya başladı. Bir süre bağıran şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP, tarafından İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi sırasında kimliği belirsiz bir şahıs miting alanının yanındaki tek katlı yapının çatısına çıktı. Çatının üstünde kıyafetlerini çıkaran adam, etrafa para atıp bağırmaya başladı. Bir süre sonra polis ekipleri şahsa müdahale etti. O anlar kameralarda yansıdı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

