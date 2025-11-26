Filistin'den İsrail ile Cenaze Takası: 15 Yeni Teslimat

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes kapsamında 15 Filistinlinin cenazesinin daha İsrail'den teslim alındığını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ateşkes kapsamında yeni bir cenaze takası gerçekleştirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 15 kişinin cenazesinin daha Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile yürütülen işbirliği sonucunda İsrail'den teslim alındığını açıkladı. Böylece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'den teslim alınan toplam cenaze sayısının 345'e yükseldiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, teslim alınan 345 cansız bedenden 99'unun kimliğinin tespit edildiğini aktarıldı. - GAZZE