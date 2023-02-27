Filistin'deki çatışmalarda araçlar küle döndü 3. Sayfa Haberleri İsrailli yerleşimcilerin dün Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırının ardından 18 araç küle dönerken, 30 evde hasar meydana geldi. İsrailli yerleşimcilerin dün Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırının ardından 18 araç küle dönerken, 30 evde hasar meydana geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin, dün Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırının ardından çok sayıda ev ve araç küle döndü. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, göz yaşartıcı gazdan etkilenen 95 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal güçlerinin koruması altındaki yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığını belirterek, "Saldırılardan İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz" dedi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli Sameh Aqtash, Nablus'taki saldırılarda hayatını kaybetmişti. - NABLUS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batı Şeria Filistin Tragger 3. Sayfa Haberler

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