Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
EL HALİL - Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde trafik kazası meydana geldi. Olayda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin ise yaralandığı açıklandı. Polis kaza hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - 3. Sayfa