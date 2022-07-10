Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı - Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. - Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı EL HALİL - Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde trafik kazası meydana geldi. Olayda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin ise yaralandığı açıklandı. Polis kaza hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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