Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı
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Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, İsraillerin yerleşim birimi Hamra yakınındaki otoyolda, seyir halindeki bir otobüse başka bir araçtan ateş açıldı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4 İsraillinin yaralandığını ve olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. - KUDÜS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa