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Filipinler'de Tropikal Kasırgaların Bilançosu: 8 Ölü, 2 Yaralı

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Filipinler'i vuran Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kasırgalardan etkilenen kişi sayısı ise 886 bin 483 olarak açıklandı.

Filipinler'i vuran Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler'de hafta sonundan bu yana etkili olan Butchoy ve Carina tropikal kasırgalarının bilançosu netleşmeye başladı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kasırgalardan 886 bin 483 kişinin etkilendiği aktarıldı. Ayrıca 33 bin 645 kişinin 56 geçici barınağa tahliye edildiği ifade edilirken, 67 yapının kısmen hasar gördüğü, 69 yapının ise tamamen yıkıldığı açıklandı. Hasar nedeniyle kullanım dışı kalan 7 otoyol, 1 köprü, 1 havalimanı ve 3 limanın ise bugün itibariyle hala faaliyete geçemediği aktarıldı.

Tropikal Butchoy Kasırgası'nın cumartesi günü ülkeyi terk ettiğini açıklayan Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), Carina Tropikal Kasırgası'nın ise perşembe günü itibariyle etkisini yitireceğini duyurdu. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Filipinler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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