Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası'nın Yol Açtığı Felakette Can Kaybı 81'e Yükseldi
Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymalarında 81 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Fırtına 4 milyonu aşkın insanı etkiledi, 8 bin 432 ev zarar gördü.
Filipinler'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, 66 kişi de yaralandı.
Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve sellerde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nin (NDRRMC) verilerine göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Ölümlerin 47'sinin Batangas eyaletinde, 28'inin Bicol bölgesinde kayda geçtiği ifade edildi. Fırtına 66 kişi yaralanırken, 34 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Selden 4 milyon 207 bin 387 kişinin etkilediği, 8 bin 432 evin hasar gördüğü aktarıldı. - MANILA