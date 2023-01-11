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Filipinler'de sel ve toprak kayması: 11 ölü

3. Sayfa Haberleri

Filipinler'de sel ve toprak kayması: 11 ölü

Filipinler'de 2 Ocak'tan bu yana görülen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de 2 Ocak'tan bu yana görülen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de Bicol, Visayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde 3 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları beraberinde getirdi. Bazı köyler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bazı noktalarda ise su seviyeleri 3 metreye ulaştı. Sivil Savunma Dairesi'nden (OCD) edinilen bilgilere göre sel ve toprak kaymaları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 263 bin 906 kişiden oluşan 63 bin 101 aile felaketten etkilenirken, 3 bin 387 kişiden oluşan 815 aile ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

52 kişi hayatını kaybetmişti

Filipinler'in Misayas ve Mindanao bölgeleri geçtiğimiz ay da şiddetli yağışlardan etkilenmiş, sel ve toprak kaymalarında toplam 52 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralanmıştı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filipinler 3. Sayfa Haberler

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