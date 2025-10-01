Haberler

Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem: 69 Ölü, 150 Yaralı

Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı. Hükümet, arama kurtarma çalışmaları ve altyapının onarılması için harekete geçti.

Filipinler'de dün meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Filipinler dün 6,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sivil Savunma yetkilisi Raffy Alejandro yaptığı açıklamada, depremde 69 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alejandro, sarsıntının merkez üssüne yakın olan Cebu eyaletinin kuzeyindeki Bogo şehrindeki hastanelerin "aşırı dolduğunu" aktardı. Hükümetin enkaz altında kalanları aramak ve elektrik ile su tedarikini yeniden sağlamak için kurumları harekete geçirdiğini söyledi.

Sivil Savunma ofisinden bilgi görevlisi Jane Abapo ise 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. - MANILA

