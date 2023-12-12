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Filipinler, Çin Büyükelçisini Güney Çin Denizi'ndeki Eylemler Nedeniyle Bakanlığa Çağırdı

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Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde yaşanan tacizleri protesto etmek amacıyla Çin Büyükelçisi Huang Xilian'ı bakanlığa çağırdı. Çin'in Filipinler gemilerine karşı yasa dışı eylemlerine son vermesi istendi.

Filipinler, Çin Büyükelçisi Huang Xilian'ı Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri nedeniyle bakanlığa çağırdı.

Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve Çin arasında tansiyon yine yükseldi. Filipinler Dışişleri Bakanlığı, hafta sonu Güney Çin Denizi'nde art arda yaşanan tacizleri protesto etmek amacıyla Çin'in Manila Büyükelçisi Huang Xilian'ı bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Manila, Çin'den gemilerine Filipinler gemilerine karşı yasa dışı eylemler ve tehlikeli manevralarına son vermesi konusunda talimat vermesini istedi. "Çin gemilerinin Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesindeki eylemleri yasa dışıdır ve seyrüsefer haklarını ihlal etmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, Çin'in balıkçılara yakıt ve yiyecek göndermek üzere yola çıkan 3 gemiye tazyikli su ile müdahale etmesi kınandı. Çin'in Manila Büyükelçiliği ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Filipinler ve Çin Pazar günü denizde yaşanan gerginlik nedeniyle karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı gemilerin çarpıştığını belirtmiş, Filipinler ise Çin sahil güvenliğinin ikmal gemilerine defalarca tazyikli su sıktığını ve gıda taşıyan teknelerden birine "kasıtlı olarak" çarptığını açıklamıştı.

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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