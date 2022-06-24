Fetullahçı Terör Örgütünün "Avukatlık mahrem sorumlular" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
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Fetullahçı Terör Örgütünün "Avukatlık mahrem sorumlular" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütünün "Avukatlık mahrem sorumlular" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısının da olduğu çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL
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