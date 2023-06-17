Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve "Gazi Turgut Arslan" adı verilen operasyonun, örgütün güncel yapılanmasına ve finans desteği sağlayanlara yönelik yürütüldüğü, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirtildi. - İSTANBUL