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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin...

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin...

3. Sayfa Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve "Gazi Turgut Arslan" adı verilen operasyonun, örgütün güncel yapılanmasına ve finans desteği sağlayanlara yönelik yürütüldüğü, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

KOM Daire Başkanlığı İstanbul 3. Sayfa Haberler

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