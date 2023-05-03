Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün gizli haberleşme programı 'Signal' üzerinden iletişim kuran 14 şüphelinin 10'u, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyeleri ile birlikte 9 bin 417 dolar, 152 bin TL ve yaklaşık 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi. - İSTANBUL