Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa