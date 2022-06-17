Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan... - Haberler

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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