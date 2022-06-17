Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan... - Haberler

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