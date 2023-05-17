Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK'daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK'daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.