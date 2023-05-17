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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK'daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK'daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında...

3. Sayfa Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK'daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK'daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul TSK 3. Sayfa Haberler

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