Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "Ankesör" soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen... - Haberler

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "Ankesör" soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 'Ankesör' soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "Ankesör" soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "Ankesör" soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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