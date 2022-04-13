Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "Ankesör" soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen...
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "Ankesör" soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "Ankesör" soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
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