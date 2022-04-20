Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı. - İSTANBUL
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