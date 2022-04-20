Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması... - Haberler

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi 'ankesör' soruşturması...

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Haberler

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