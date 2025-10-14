Haberler

FETÖ'ye Yönelik Sınav Soruları Operasyonu: 13 Gözaltı

Güncelleme:
2008 ve 2011/1 Adli Yargı ile 2010 KPSS sınav sorularının FETÖ tarafından önceden temin edildiği iddiaları üzerine 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. İşlemler Ankara'da başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup şahıslar tarafından temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan ifade analizlerinde sınavdan önce sınav sorularını aldığı-verdiği şeklinde haklarında beyan bulunan 8 ihraç edilmiş kamu görevlisi şüpheli, örgüt mensuplarınca KPSS'ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde kalan 1'i aktif kamu çalışanı, 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 2 şüpheli, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 özel sektör çalışanı şüpheli olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, 14 Ekim tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
