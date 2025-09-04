FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 25 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarda 25 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde son 10 gündür devam eden operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

"25 kişi tutuklandı"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyon detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Terör örgütünün "bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

"Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA