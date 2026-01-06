Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "FETÖ'ye yönelik son 20 gündür Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda, 223 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 20 günde polis tarafından gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 223 kişinin yakalandığını ve bu kişilerden 87'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik son 20 gündür Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 223 şüpheli yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polis tarafından devam eden operasyonlarda; 223 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakıan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"FETÖ'nün "Mahrem yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı. 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor". - ANKARA

