FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 178 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 45 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 178 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 67'si tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 178 şüpheli yakalanırken 67'si tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

