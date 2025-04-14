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FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 20 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 20 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun detayları ve elde edilen bulgular paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterildiği belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.' Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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