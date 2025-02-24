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FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-40 Operasyonu: 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-40 Operasyonu: 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Antalya merkezli düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonunun İstanbul ayağında yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplamda 353 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarının İstanbul ayağında yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarında bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, openasyonun İstanbul ayağında yakalanarak gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki sorguları tamamlanarak İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin KHK'dan ihraç vali yardımcısı ve kaymakamlarla para hesap hareketlerinin olduğu, çalışanlarının büyük çoğunluğunun FETÖ iltisaklı olduğu, şahısların şüphe çekmemek için ortaklıklarını gizledikleri fakat kendi hesaplarına "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı bazı paralar geldiği, şubede garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan şahısların şirket yetkililerine sürekli yüksek meblağda para transferleri olduğu, bunların da gayriresmi ortak olmak için hisse satın almak amaçlı olduğu değerlendirilen paralar olduğu, bu durumu gizlemek için hesaptan para gönderilmemesi yönünde birbirlerini uyardıkları, şubelerine eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi" şeklinde görüşme yaptıkları, şahısların ihraç TRT çalışanı, ihraç imam hatip, ihraç üsteğmen, ihraç astsubay olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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