FETÖ'ye Yönelik İzmir Merkezli Eş Zamanlı Operasyon: 40 Gözaltı

FETÖ'ye Yönelik İzmir Merkezli Eş Zamanlı Operasyon: 40 Gözaltı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'Güncel Eğitim Yapılanması' faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yapılan İzmir merkezli operasyonda 40 hedef şahıs gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "Güncel Eğitim Yapılanması" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bu sabah İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün "Güncel Eğitim Yapılanması" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bu sabah saat 05.00'te, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütü mensuplarının, hücre evi diye tabir edilen ve örgütsel olarak kullanılan toplam 9 adreste güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt mensuplarının bu evlerde örgüte taban kazandırarak dağılma sürecinde olan örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları, bu evlerde örgütsel toplantılar düzenledikleri, ayrıca, illegal yollarla yurt dışına kaçma arayışında olan örgüt mensuplarının, bir müddet bu evlerde barındırıldıktan ve uygun şartlar oluştuktan sonra yurtdışına gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon neticesinde, hücre evinde barındırıldığı tespit edilen 1 şahıs ile birlikte toplam 40 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adresleri ile hücre evlerinde yapılan aramalarda bir miktar nakit para (5 bin 225 Euro, 6 bin 772 Dolar, 222 bin TL) ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 3 şüphelinin yurtdışında olduğu, firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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