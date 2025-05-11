FETÖ'ye Yönelik Dev Operasyon: 229 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep merkezli 47 ilde silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt yapılanmasına yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği, toplantıları Balkan ülkelerindeki örgüt evlerinde "mentör" adını verdikleri öğrenci sorumluları tarafından "vifak" adı altında gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gaziantep merkezli 47 ilde bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda örgüte eleman ve finans sağlayan aralarında iş adamlarının da olduğu 229 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlıktan yararlanırken, 27 kişi örgüt yapılanmasına yönelik detaylı ifade verdi. Operasyonla örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman güncel yapılanması da deşifre edildi.

İsim yerine kod adı kullanmışlar, Balkan ülkelerinde buluşmuşlar

Operasyonla örgütün eleman temin etmeye yönelik yeni yöntemleri de tespit edildi. Emniyet güçlerinin 1 yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucu örgütün Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya gibi ülkelerde 2-3 katlı kiralık evlerde öğrenci gruplarıyla toplantılar gerçekleştirdiği belirlendi. "Mentör" olarak adlandırılan ev sorumluları tarafından bir haftalık periyotlarla öğrenci değişimi yapılırken, bu kişilerin kendi aralarında da "lise", "vifak" ve "cemaat" gibi kategorilere ayrıldığı öğrenildi.

FETÖ elebaşının videolarıyla bağlılık oluşturmak istemişler

Gezi adı altında yurt dışına götürülen ve örgüt evlerinde kalan öğrencilere FETÖ'nün videoları izletilerek bağlılık oluşturulmaya çalışıldığı, "sorumlu kişi" adı verilen mentörler tarafından 2 yıl boyunca takip edildiği, örgütü benimseyenlere "cemaat" adını verdikleri, örgüte karşı bağlılık hissetmeyenlere ise "vifak" dedikleri ortaya çıktı. Mentörlerin vifak grubunda yer alan öğrencileri ise kendi içlerinde A ve B olarak kategoriye ayırdıkları öğrenildi.

Gidişler farklı koltuklarda, dönüşler yan yana

Operasyonla birlikte dikkat çeken bir detay ise yurt dışına çıkarılan öğrenci gruplarının seyahat planı oldu. Aynı uçakta seyahat eden örgüt üyelerinin farklı koltuklarda oturtulup, dönüşte ise yan yana getirildiği tespit edildi. Bu durumdan şüphelenen güvenlik güçleri, yaptığı detaylı analiz sonucu birçok şüpheliyi takibe alarak yakaladı. Şüphelilerden Arnavutluk'a götürülen bir kişi de etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verenler arasında yer aldı.

"Ucuz tatil sanmıştım, pişmanım"

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan şüpheli, ifadesinde sadece ucuz yurt dışı tatili yapmak için gittiğini ve pişman olduğunu belirterek, "İstemsizce de olsa katıldım. 2024'ün Temmuz ayında Arnavutluk'a gittim. Tiran şehrine dört arkadaş olarak gittik. Gideceğimiz kişiyi tanıyordum ama diğer ikisini tanımıyordum. Bizi maç izlediğimiz bir kafede tanıştırdılar. Bana bunun bir gezi olacağını, masrafların karşılanacağını ve dini eğitim verileceğini söylediler. Uygun geldiği için kabul ettim. Ancak oraya gittiğimde bunun bir örgüt faaliyeti ve dini eylem olduğunu anladım. Pişmanım. Bu şahıslarla aramda herhangi bir bağ yoktu, örgütsel bir amacım olmadı. Amacım sadece ucuz yurt dışı tatili yapmaktı" ifadelerini kullandı.

Finans ağı da deşifre edildi

Operasyonda örgüte finans sağlayan iş adamları deşifre edilirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu'nun yanı sıra bazı e-ticaret firmaları sahipleri, esnaflar ve farklı iş kollarında faaliyet gösteren kişiler de listede yer aldı. Finans desteğinin ise MASAK ve vergi müfettişlerinden gizlenmek amacıyla 3 ila 5 bin TL aralıklarında küçük parçalar halinde yapıldığı saptandı.

Önceki gün adliye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 77'si tutuklanmış, 125'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 23 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Dev operasyonla ilgili geniş çaplı soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP