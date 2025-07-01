FETÖ'ye Yönelik 30 İlde Operasyon: 156 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftada 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını ve 65'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, FETÖ'nün güncel yapılanması ile irtibatlı kişilere yönelik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından FETÖ ile mücadele ilgili yapılan operasyonlara yönelik bilgi vererek,"30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 156 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; 65'i tutuklandı.34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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