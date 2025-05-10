FETÖ'ye Üyelikten Hapis Cezası Alan Hakim Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen hakim Ö.D., yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce işlemleri tamamlanan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE