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FETÖ'ye Üyelikten Hapis Cezası Alan Hakim Yakalandı

FETÖ'ye Üyelikten Hapis Cezası Alan Hakim Yakalandı
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Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan meslekten ihraç hakim, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen hakim Ö.D., yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce işlemleri tamamlanan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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