FETÖ'ye Finansman Sağlayan 371 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılımda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik ve 371 şüpheli hakkında gözaltı kararının olduğu İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek 'finansman' (TL, Dolar veya altın) toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi kisvesi altında, yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şahıslara gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen toplam 371 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR