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FETÖ'ye Finansal Destek Sağlayan Şüphelilere Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı

FETÖ'ye Finansal Destek Sağlayan Şüphelilere Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 31 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'ne finansal destek sağlanmasının önlenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 13 Mayıs günü eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul'da 4, Ankara ve Kayseri'de 2, Adana, Antalya, Çorum, İzmir, Mersin, Muğla ve Van'da belirlenen 15 adrese yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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