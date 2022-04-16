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FETÖ yalanıyla dolandırıcılık

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ yalanıyla dolandırıcılık

Çanakkale'de FETÖ yalanıyla vatandaşları dolandıran 2 şahıs, Şanlıurfa ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Tekirdağ'da yakalandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de FETÖ yalanıyla vatandaşları dolandıran 2 şahıs, Şanlıurfa ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Tekirdağ'da yakalandı.

Çanakkale'de vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini polis/savcı olarak tanıtan şahısların, FETÖ tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyerek vatandaşlara ait ziynet eşyalarını teslim almaları sonucu meydana gelen Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Şanlıurfa görevlileriyle koordineli olarak yapılan çalışmalarda F.D. ve Ş.G. isimli şüpheliler kullandıkları araç ile Tekirdağ'da yakalanırken şüphelilerden ziynet eşyaları da ele geçirildi. Şüpheli şahıslar konunun devamı için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Dolandırıcılık, Çanakkale, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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