FETÖ Yalanıyla 978 Bin TL Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şahıs Yakalandı

Telefonda aradıkları kişiyi banka hesaplarının FETÖ örgütü tarafından kullanıldı yalanını söyleyererek 978 bin TL dolandıran 4 şahıs Afyonkarahisar merkezli 5 kentte yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, E.Ö., isimli şahıs emniyete başvurarak kendisini telefonda arayan ve başsavcı olarak tanıtan bir kişinin banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve kendisinden istediği 978 bin TL parayı parça parça göndererek dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahıslara yönelik Afyonkarahisar merkezli Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda B.K., M.C., B.G. ve E.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu ve 8 adet sim kart ele geçirildi. Yakalanan şahıslar Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR