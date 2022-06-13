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FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı

Denizli'de FETÖ üyesi 2 kişi ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de FETÖ üyesi 2 kişi ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak, terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi ise bir diğer operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli PKK 3. Sayfa Haberler

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