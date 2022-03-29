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FETÖ üyesine gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ üyesine gözaltı

Malatya'da, FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa Jandarma tarafından operasyon düzenledi ve şahıs gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa Jandarma tarafından operasyon düzenledi ve şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa operasyon düzenledi.

Jandarma tarafından şahısın gözaltına alındığı belirtilerek, adli işlemin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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