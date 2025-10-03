FETÖ Üyesi Yakalandı: 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
Kayseri'de yapılan operasyonlarla FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı ve tutuklandı. Emniyet yetkilileri, terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ