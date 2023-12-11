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FETÖ Üyesi Yakalandı

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FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.A yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.A yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.A. isimli şahsı yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugün saat 12.30 sıralarında Keçiören Etlik mahallesinde yakalandı.

M.N.A. isimli şahıs gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ceza Terör Gözaltı Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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