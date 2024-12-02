FETÖ Üyesi Üsteğmen Bursa'da Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan üsteğmen Mehmet İ.'yi gözaltına aldı. Zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri FETÖ/PYD üyesi üsteğmeni kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet İ.'yi (36) İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA