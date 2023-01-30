FETÖ üyesi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Denizli'de yapılan FETÖ operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı, 1 üye hakkında işlem yapıldı. Denizli'de yapılan FETÖ operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı, 1 üye hakkında işlem yapıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile 23 Ocak 2023 ile 29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 hükümlü ise yapılan diğer operasyon sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Denizli 3. Sayfa Haberler

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