FETÖ üyesi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Denizli'de hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli'de hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Çalışmada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan, hakkında 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. İfadesi ardından şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Haberler

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